Продвижение сайта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2070
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продвижение сайта

Сообщение zevc » Сегодня, 11:22

Посоветуйте мне компанию, которая занимается рекламой сайта «под ключ» и напишите в какую стоимость это может встать? Просто никогда не пользовалась такими услугами, но видимо пришло такое время. Самое главное, чтобы компания была надежная и без обмана все.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2066
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продвижение сайта

Сообщение klonik » Сегодня, 16:17

Я вам советую обратиться сюда https://blackriver.agency . Эта компания специализируется на размещение рекламных объявлений в поисковых системах, партнёрских и социальных сетях. Индивидуально подходит к каждому заказчику, и сама разрабатывает стратегию рекламы сайта. Учитывает специфику бизнеса, выбирает оптимальный план, бережно распределяет бюджет и своевременно актуализирует данные. Есть несколько способов у них рекламы, все обсуждается индивидуально. По стоимости практически тоже самое, все зависит от индивидуальных потребностей клиента и вообще сложности заказа. Но эта одна из компаний, которая ответственно подходит к своей работе.
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