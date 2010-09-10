Пневмопочта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2070
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Пневмопочта

Сообщение zevc » Сегодня, 12:49

Принято решение в нашей больнице создать систему пневмопочты. Для начала планируется соединить медицинские посты, регистратуру и лабораторию, чтобы оперативно передавать туда данные. Потом, если эксперимент будет успешным, развести систему везде. Кто этим занимается?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2065
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Пневмопочта

Сообщение klonik » 38 минут назад

Недавно на сайте https://massar.ru/pnevmopochta-dlya-med ... hrezhdenij смотрела про систему пневмопочты для больницы, наверное, вам стоит к ним обратиться. Потому что других предложений, где предлагают реализовать масштабные проекты, мной просто не нашлось. Только, как мне кажется, уж если собирать систему, то на всю больницу сразу. Это и проще будет, и в конечном итоге дешевле, не придется к одной системе другую подключать.
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