Сообщение zevc » Сегодня, 12:49

Принято решение в нашей больнице создать систему пневмопочты. Для начала планируется соединить медицинские посты, регистратуру и лабораторию, чтобы оперативно передавать туда данные. Потом, если эксперимент будет успешным, развести систему везде. Кто этим занимается?