Пневмопочта
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Пневмопочта
Принято решение в нашей больнице создать систему пневмопочты. Для начала планируется соединить медицинские посты, регистратуру и лабораторию, чтобы оперативно передавать туда данные. Потом, если эксперимент будет успешным, развести систему везде. Кто этим занимается?
Re: Пневмопочта
Недавно на сайте https://massar.ru/pnevmopochta-dlya-med ... hrezhdenij смотрела про систему пневмопочты для больницы, наверное, вам стоит к ним обратиться. Потому что других предложений, где предлагают реализовать масштабные проекты, мной просто не нашлось. Только, как мне кажется, уж если собирать систему, то на всю больницу сразу. Это и проще будет, и в конечном итоге дешевле, не придется к одной системе другую подключать.
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