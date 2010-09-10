Сообщение zevc » Сегодня, 12:55

Нашли в Китае вибпропресс для мелкоштучных изделий, который устроил по цене и производительности. Хотели купить, да не вышло – с физическими лицами не работает, отгрузка только на адрес юрлица. Где можно такое найти? Или нужно себя регистрировать?