Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2070
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:55

Нашли в Китае вибпропресс для мелкоштучных изделий, который устроил по цене и производительности. Хотели купить, да не вышло – с физическими лицами не работает, отгрузка только на адрес юрлица. Где можно такое найти? Или нужно себя регистрировать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2065
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 30 минут назад

Можно через них https://www.weber-bauer.ru/ взять, закупают от лица компании, но для физических лиц и не только, поэтому все будет легально. Пару раз сотрудничали, один раз партия была небольшая, второй раз приличная. Что первый, что второй раз отработали отлично, без задержек. При заявленных двух месяцах доставки справились буквально за четыре недели, это просто очень быстро.
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