Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Нашли в Китае вибпропресс для мелкоштучных изделий, который устроил по цене и производительности. Хотели купить, да не вышло – с физическими лицами не работает, отгрузка только на адрес юрлица. Где можно такое найти? Или нужно себя регистрировать?
Re: Подскажите
Можно через них https://www.weber-bauer.ru/ взять, закупают от лица компании, но для физических лиц и не только, поэтому все будет легально. Пару раз сотрудничали, один раз партия была небольшая, второй раз приличная. Что первый, что второй раз отработали отлично, без задержек. При заявленных двух месяцах доставки справились буквально за четыре недели, это просто очень быстро.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя