Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

Мой мастер, которому доверяю машину не первый год, приговорил раздаточную коробку передач к ремонту. Вот только не сказал, кто этим займется – он специализируется на другом, напарник его уехал, теперь нужно самой сервис искать. Можете что-то посоветовать?