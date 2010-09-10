Ремонт авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2070
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт авто

Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

Мой мастер, которому доверяю машину не первый год, приговорил раздаточную коробку передач к ремонту. Вот только не сказал, кто этим займется – он специализируется на другом, напарник его уехал, теперь нужно самой сервис искать. Можете что-то посоветовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2065
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт авто

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Знаю один хороший сервис https://transcom-at.ru/ , где ремонтируют все, что связано с коробками. У нас в семье две машины – пятилетний китаец и старенькая мазда. Обе уже неоднократно побывали в сервисе как раз с проблемами по коробке. Судя по тому, что пишут на форуме, нам с сервисом очень повезло. Машины потом как новые, никаких вообще претензий нет к качеству ремонта.
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