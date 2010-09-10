Где найти вечерние платья для полных?
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Где найти вечерние платья для полных?
Кто подскажет, где можно найти красивые вечерние платья для полных? У меня скоро свадьба подруги, а я никак не могу подобрать подходящий наряд. Хочется что-то элегантное и удобное, но все магазины, куда я заходила, предлагают либо слишком простые модели, либо совсем не мой размер. Может, кто-то знает хорошие онлайн-магазины или бутики, где есть большой выбор платьев для разных типов фигур?
Re: Где найти вечерние платья для полных?
Попробуйте поискать вечерние платья для полных в интернет-магазине Cachan: https://cachan.ru/vechernie-platya/ У них часто бывают стильные и удобные наряды для разных типов фигур. Я слышала много положительных отзывов от подруг, особенно тех, кому важно сочетание элегантности и комфорта. Они предлагают широкий ассортимент моделей, включая варианты для торжественных мероприятий, таких как свадьбы. К тому же, у них регулярно обновляется коллекция, так что вы наверняка найдете что-то подходящее к вашему вкусу и размеру.
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