Сообщение Fillana » Сегодня, 14:03

Кто подскажет, где можно найти красивые вечерние платья для полных? У меня скоро свадьба подруги, а я никак не могу подобрать подходящий наряд. Хочется что-то элегантное и удобное, но все магазины, куда я заходила, предлагают либо слишком простые модели, либо совсем не мой размер. Может, кто-то знает хорошие онлайн-магазины или бутики, где есть большой выбор платьев для разных типов фигур?