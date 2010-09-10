Сообщение klonik » 52 минуты назад

Девочки, как вы справляетесь с простудой? У меня каждый год начинается одно и то же: ребенок заболевает в сентябре, и мы все болеем по кругу до зимы. Какие средства реально работают и помогают быстрее выздороветь?