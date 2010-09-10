Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2067
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:44

Девочки, как вы справляетесь с простудой? У меня каждый год начинается одно и то же: ребенок заболевает в сентябре, и мы все болеем по кругу до зимы. Какие средства реально работают и помогают быстрее выздороветь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2071
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 47 минут назад

Привет! Мы в этом году начали принимать rafamin.ru, как только появляются первые признаки болезни, и это заметно сократило время болезни. Он помогает при ОРВИ и также поддерживает иммунную систему, чтобы не болеть снова. Очень удобно, что его можно применять всей семьей, так что всем рекомендую!
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