Нужен автоэлектрик

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2073
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Нужен автоэлектрик

Сообщение zevc » Сегодня, 11:29

Муж поменял мне лампочки в фарах, однако все равно они не светят. Видимо, проблема где-то внутри, в проводах или еще в чем-то. В этом благоверный у меня не разбирается, нужно к кому-то ехать. Можете посоветовать хорошего мастера, который на электрике специализируется?
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