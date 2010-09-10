Нужен автоэлектрик
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Нужен автоэлектрик
Муж поменял мне лампочки в фарах, однако все равно они не светят. Видимо, проблема где-то внутри, в проводах или еще в чем-то. В этом благоверный у меня не разбирается, нужно к кому-то ехать. Можете посоветовать хорошего мастера, который на электрике специализируется?
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