Нужен автоэлектрик
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Нужен автоэлектрик
Муж поменял мне лампочки в фарах, однако все равно они не светят. Видимо, проблема где-то внутри, в проводах или еще в чем-то. В этом благоверный у меня не разбирается, нужно к кому-то ехать. Можете посоветовать хорошего мастера, который на электрике специализируется?
Re: Нужен автоэлектрик
В салон вы вряд ли сразу попадете, у хороших автоэлектриков запись на несколько недель вперед. А если вдруг записи нет, стоит подумать, что же там за специалист такой. От себя могу посоветовать мастера, что на себя работает. Это автоэлектрик с выездом с большим опытом, точнее, их два там. В свое время меня фактически спасли, когда машина вдруг перестала заводиться после двадцатиминутной стоянки.
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