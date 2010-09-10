Нужен автоэлектрик

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2073
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Нужен автоэлектрик

Сообщение zevc » Сегодня, 11:29

Муж поменял мне лампочки в фарах, однако все равно они не светят. Видимо, проблема где-то внутри, в проводах или еще в чем-то. В этом благоверный у меня не разбирается, нужно к кому-то ехать. Можете посоветовать хорошего мастера, который на электрике специализируется?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2069
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Нужен автоэлектрик

Сообщение klonik » Сегодня, 14:40

В салон вы вряд ли сразу попадете, у хороших автоэлектриков запись на несколько недель вперед. А если вдруг записи нет, стоит подумать, что же там за специалист такой. От себя могу посоветовать мастера, что на себя работает. Это автоэлектрик с выездом с большим опытом, точнее, их два там. В свое время меня фактически спасли, когда машина вдруг перестала заводиться после двадцатиминутной стоянки.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: klonik и 1 гость