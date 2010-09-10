Постройка бани

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2073
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Постройка бани

Сообщение zevc » 31 минуту назад

Можно ли построить настоящую русскую баню из бруса? Бревно мне не хочется, с ним слишком много проблем, да и стоит недешево. Так бы брус взять, но есть сомнения, что получится та самая баня, которую любят и ценят. Или от материала тут ничего не зависит?
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