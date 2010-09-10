Постройка бани

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2073
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Постройка бани

Сообщение zevc » Сегодня, 12:36

Можно ли построить настоящую русскую баню из бруса? Бревно мне не хочется, с ним слишком много проблем, да и стоит недешево. Так бы брус взять, но есть сомнения, что получится та самая баня, которую любят и ценят. Или от материала тут ничего не зависит?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2069
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Постройка бани

Сообщение klonik » Сегодня, 17:37

Простите, а что вы подразумеваете под русской баней? Если ту, где влажно, то материал никакой роли не играет, вот вообще. У нас две бани из бруса, обе этой https://sk-pestovo.ru/ компанией выставлены. У нас влажная, у родителей сухая – тут вся фишка в печи и в обустройстве парной. Все остальное значения не имеет, так что смело можете ставить. И, кстати, баня из бруса выглядит просто шикарно.
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