Постройка бани
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Постройка бани
Можно ли построить настоящую русскую баню из бруса? Бревно мне не хочется, с ним слишком много проблем, да и стоит недешево. Так бы брус взять, но есть сомнения, что получится та самая баня, которую любят и ценят. Или от материала тут ничего не зависит?
Re: Постройка бани
Простите, а что вы подразумеваете под русской баней? Если ту, где влажно, то материал никакой роли не играет, вот вообще. У нас две бани из бруса, обе этой https://sk-pestovo.ru/ компанией выставлены. У нас влажная, у родителей сухая – тут вся фишка в печи и в обустройстве парной. Все остальное значения не имеет, так что смело можете ставить. И, кстати, баня из бруса выглядит просто шикарно.
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