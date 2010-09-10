Сообщение zevc » Сегодня, 12:36

Можно ли построить настоящую русскую баню из бруса? Бревно мне не хочется, с ним слишком много проблем, да и стоит недешево. Так бы брус взять, но есть сомнения, что получится та самая баня, которую любят и ценят. Или от материала тут ничего не зависит?