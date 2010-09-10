Сообщение Fillana » Вчера, 22:06

Друзья, хочу приобрести новый кроссовер, но затрудняюсь с выбором. Какие марки и модели посоветуете рассмотреть? Особенно интересует китайский бренд Changan, а именно модель CS95. Меня привлекает их дизайн и заявленные характеристики, однако хотелось бы узнать ваше мнение об этой машине – насколько она надежна и удобна в эксплуатации? Также буду благодарна за советы, где лучше всего покупать автомобили этого бренда.