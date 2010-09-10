Газовая плита горит прерывисто

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Газовая плита горит прерывисто

Сообщение Buneyaz » 43 минуты назад

Купил два года назад новую газовую плиту, а она 2 недели назад начала гореть прерывисто. Это серьезный производственный брак или поломку можно легко устранить? Можете поделиться телефоном грамотного мастера из Питера? Услугу ремонта газовых плит в СевРемКом заказать можно? В Яндексе по отзывам их нашел.
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