Газовая плита горит прерывисто
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Газовая плита горит прерывисто
Купил два года назад новую газовую плиту, а она 2 недели назад начала гореть прерывисто. Это серьезный производственный брак или поломку можно легко устранить? Можете поделиться телефоном грамотного мастера из Питера? Услугу ремонта газовых плит в СевРемКом заказать можно? В Яндексе по отзывам их нашел.
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