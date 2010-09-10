Сообщение Jararaka » 58 минут назад

Что, долбодятел, уёво быть бестолковым? Тебя мама стоя рожала или просто мимо коляски пару раза уложила?

Задаёт вопрос - и в нём же, ять, ответ на это вопрос. IQ 40? В штанишки какаешься?