Скачать бесплатно Standoff 2

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Скачать бесплатно Standoff 2

Сообщение Buneyaz » 24 ноя 2024, 03:49

Можете назвать ТОП-5 своих любимых игр на Android? Я всегда играл на ПК, но сейчас устроился работать в ночную смену, а тут ПК использовать запрещено. Есть только смартфон в руках.
Что вы можете сказать о Standoff 2 и где скачать можно эту игру? Чтобы была 100% без вирусов и желательно с интересным модом.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Скачать бесплатно Standoff 2

Сообщение Jararaka » 58 минут назад

Что, долбодятел, уёво быть бестолковым? Тебя мама стоя рожала или просто мимо коляски пару раза уложила?
Задаёт вопрос - и в нём же, ять, ответ на это вопрос. IQ 40? В штанишки какаешься?
Научитесь красить небо в синий цвет.
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