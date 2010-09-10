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Радищева Гость RZN.info Сообщения: 101 Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56 Порча Цитата Сообщение Радищева » Сегодня, 11:04



Первая цель, которую могут преследовать люди, заказывающие наведение порчи, это месть. Они могут быть обижены на кого-то, ощущать обиду или боль от действий другого человека, и решить вернуть ту же меру. Наведение порчи кажется им самым эффективным способом наказать человека за его действия.



Вторая цель – устрашение или запугивание. Человек может решить, что



Третья цель – разрушение отношений. Некоторые люди заказывают наведение порчи, чтобы разрушить связи и отношения между людьми. Это может быть связано с желанием уничтожить бизнес конкурента, распутать брак или свести на нет дружеские отношения.



Четвертая цель – привлечение внимания. Некоторые люди могут заказать наведение порчи, чтобы привлечь внимание других людей к своим проблемам или недостаткам. При помощи черной магии они могут надеяться на то, что другие изменят свое отношение к ним или начнут обращать на них больше внимания.



Наконец, пятая цель – уничтожение соперника. Некоторые люди заказывают наведение порчи с целью уничтожить конкурента или противника. Они могут видеть в порче способ избавиться от того, кто стоит им на пути к успеху или желаемым целям.



Нельзя не отметить, что порча – это крайне опасная и негативная практика, которая может принести вред не только для цели порчи, но и для самого инициатора. Черная магия всегда привлекает к себе негативные энергии, которые могут вернуться к тому, кто использует ее, умноженные вдвое.



В заключение, стоит помнить, что заказать данную услугу всегда можно с помощью специалистов с портала



thumb_eac54b19ece6c462df6146065973bf5b.jpg (32.39 КБ) 53 просмотра Наведение порчи является одним из наиболее темных и опасных аспектов магии. Люди, обращающиеся к опытным магам для заказа этой услуги, обычно преследуют одну из нескольких целей.Первая цель, которую могут преследовать люди, заказывающие наведение порчи, это месть. Они могут быть обижены на кого-то, ощущать обиду или боль от действий другого человека, и решить вернуть ту же меру. Наведение порчи кажется им самым эффективным способом наказать человека за его действия.Вторая цель – устрашение или запугивание. Человек может решить, что порча поможет ему защитить себя от определенного человека или группы людей, которые причиняют ему вред или угрожают его благополучию. Таким образом, порча становится средством самозащиты.Третья цель – разрушение отношений. Некоторые люди заказывают наведение порчи, чтобы разрушить связи и отношения между людьми. Это может быть связано с желанием уничтожить бизнес конкурента, распутать брак или свести на нет дружеские отношения.Четвертая цель – привлечение внимания. Некоторые люди могут заказать наведение порчи, чтобы привлечь внимание других людей к своим проблемам или недостаткам. При помощи черной магии они могут надеяться на то, что другие изменят свое отношение к ним или начнут обращать на них больше внимания.Наконец, пятая цель – уничтожение соперника. Некоторые люди заказывают наведение порчи с целью уничтожить конкурента или противника. Они могут видеть в порче способ избавиться от того, кто стоит им на пути к успеху или желаемым целям.Нельзя не отметить, что порча – это крайне опасная и негативная практика, которая может принести вред не только для цели порчи, но и для самого инициатора. Черная магия всегда привлекает к себе негативные энергии, которые могут вернуться к тому, кто использует ее, умноженные вдвое.В заключение, стоит помнить, что заказать данную услугу всегда можно с помощью специалистов с портала https://izumrud-magic.ru/navedenie-porchi/ Отыскать там мага который вам поможет не составит труда. Вернуться к началу

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