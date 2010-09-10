Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2070
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:48

Всем привет! Скажите, куда можно обратиться для покупки подержанного автомобиля? Может, посоветуете, где в Москве есть широкий выбор?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2074
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 40 минут назад

Да, можете обратиться в Рольф. Очень большой выбор авто с пробегом. Есть разные модели автомобилей, состояние подержанности тоже разное. Очень удобно, что у них есть сервисное обслуживание и гарантийное. Также можете приобрести шины или диски при необходимости. Довольно широкий спектр сопровождающих услуг. Обратитесь, советую.
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