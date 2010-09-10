Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Скажите, куда можно обратиться для покупки подержанного автомобиля? Может, посоветуете, где в Москве есть широкий выбор?
Re: Подскажите
Да, можете обратиться в Рольф. Очень большой выбор авто с пробегом. Есть разные модели автомобилей, состояние подержанности тоже разное. Очень удобно, что у них есть сервисное обслуживание и гарантийное. Также можете приобрести шины или диски при необходимости. Довольно широкий спектр сопровождающих услуг. Обратитесь, советую.
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