Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2076
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » 51 минуту назад

Девочки, всем привет! Мы с мужем на стадии выбора новой мебели для спальни и рассматриваем различные стили. Я хочу основываться на чем-то элегантном и современном, возможно, из массива дерева. Какие у вас есть идеи или рекомендации по интернет-магазинам?
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