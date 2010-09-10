Сообщение zevc » Сегодня, 15:48

Девочки, всем привет! Мы с мужем на стадии выбора новой мебели для спальни и рассматриваем различные стили. Я хочу основываться на чем-то элегантном и современном, возможно, из массива дерева. Какие у вас есть идеи или рекомендации по интернет-магазинам?