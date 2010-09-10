Мебель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2076
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 15:48

Девочки, всем привет! Мы с мужем на стадии выбора новой мебели для спальни и рассматриваем различные стили. Я хочу основываться на чем-то элегантном и современном, возможно, из массива дерева. Какие у вас есть идеи или рекомендации по интернет-магазинам?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2072
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 18:33

Здравствуйте! Я сама искала мебель из массива дерева и наткнулась на потрясающие коллекции. Они выглядят очень стильно и придают комнате особый уют. Я советую обратить внимание на производители из Румынии — у них есть красивые решения, которые могут идеально вписаться в ваш интерьер. Главное, не спешите и выберите то, что будет по вашему вкусу.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей