Украшение с фото
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Украшение с фото
Девушки, какие украшения вы носите? Сегодня на работу к нам пришла женщина в возрасте. Так у нее колес на пальцах и подвесок на шее очень много. Я вот думаю, зачем ей столько ведь смотрится не очень красиво. Пару колец, сережки и цепочки вполне достаточно. А вы как считаете?
Re: Украшение с фото
Я тоже считаю, что когда женщина в возрасте тем более на себя одевает большое количество украшений смотрится нелепо. Конечно, все мы люди разные и разные вкусы у нас на все. Но вот мне последнее время очень нравится бижутерия с фото внутри. У меня есть парочка подвесок с фотографией семьи. Они разные, так я их меняю и ношу. Смотрится оригинально, необычно и при этом привлекает внимание окружающих. Многие знакомые всегда смотрят на подвеску и спрашивают, что это за украшение. А мне такую бижутерию очень приятно носить, так как моя семья таким образом всегда со мной. Я в любой момент могу посмотреть на фотографию своих любимых и это меня очень радует.
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