Сообщение zevc » Сегодня, 15:54

Девушки, какие украшения вы носите? Сегодня на работу к нам пришла женщина в возрасте. Так у нее колес на пальцах и подвесок на шее очень много. Я вот думаю, зачем ей столько ведь смотрится не очень красиво. Пару колец, сережки и цепочки вполне достаточно. А вы как считаете?