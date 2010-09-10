Кейтеринг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2073
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » 54 минуты назад

Всем привет! Будет у нас корпоратив скоро и нужно организовать небольшой фуршет с обслуживанием. Подскажите, в какую компанию лучше всего обратиться? Сейчас очень много сервисов по обслуживанию, поэтому буду очень рада если мне порекомендуете хорошую компанию.
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