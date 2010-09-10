Кейтеринг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2078
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 11:50

Всем привет! Будет у нас корпоратив скоро и нужно организовать небольшой фуршет с обслуживанием. Подскажите, в какую компанию лучше всего обратиться? Сейчас очень много сервисов по обслуживанию, поэтому буду очень рада если мне порекомендуете хорошую компанию.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2080
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 20:30

Привет, обратитесь сюда https://edet-catering.ru/ . Мы постоянно тут заказываем обслуживание, очень хорошая компания. Ответственно подходит к своей работе и самое главное у них все организовано самым наилучшим образом. У них есть опытные повара, профессионалы своего дела обслуживающий персонал. При чем они работают ведь не только по Москве или области, но и выезжают по договоренности в другие регионы. Только если вы хотите заказать кейтеринг на новогодний корпоратив, позаботьтесь заранее. Потому что как раз сейчас начинается пик празднеств и свободные даты разбираюсь. Компания предоставляет большой спектр услуг, поэтому я вам ее рекомендую от чистого сердца. Просто правда я лучше обслуживания не встречала.
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