Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

Здравствуйте, может, кто-нибудь тут работает на флоат-оборудовании? Где вы его покупали и вообще выгодный получается бизнес? Планирую в косметической клинике поставить такое оборудование. Буду рада любым советам и комментариям.
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