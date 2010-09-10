Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

Здравствуйте, может, кто-нибудь тут работает на флоат-оборудовании? Где вы его покупали и вообще выгодный получается бизнес? Планирую в косметической клинике поставить такое оборудование. Буду рада любым советам и комментариям.