Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2078
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

Здравствуйте, может, кто-нибудь тут работает на флоат-оборудовании? Где вы его покупали и вообще выгодный получается бизнес? Планирую в косметической клинике поставить такое оборудование. Буду рада любым советам и комментариям.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2080
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:50

Добрый день, я работаю на флоат-оборудование. Помогаю клиентам комфортно расположиться и даю необходимые наставления. Но у нас медицинская клиника и кто хочет улучшить свое состояние приходят процедуру. Оборудование, на котором я работаю было куплено тут float-camera-med.ru. Ничего плохого сказать про него не могу, но и сравнить его с чем-то тоже нет у меня возможности. Потому что это первое мое оборудование флоат с которым я работаю. Но скажу сразу, что народ идет и им нравится. При чем как только такое оборудование у нас появилось выручка медицинской клиники увеличилась. Поэтому если есть возможность стоит поставить такое оборудование.
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