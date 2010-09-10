Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, может, кто-нибудь тут работает на флоат-оборудовании? Где вы его покупали и вообще выгодный получается бизнес? Планирую в косметической клинике поставить такое оборудование. Буду рада любым советам и комментариям.
Re: Подскажите
Добрый день, я работаю на флоат-оборудование. Помогаю клиентам комфортно расположиться и даю необходимые наставления. Но у нас медицинская клиника и кто хочет улучшить свое состояние приходят процедуру. Оборудование, на котором я работаю было куплено тут float-camera-med.ru. Ничего плохого сказать про него не могу, но и сравнить его с чем-то тоже нет у меня возможности. Потому что это первое мое оборудование флоат с которым я работаю. Но скажу сразу, что народ идет и им нравится. При чем как только такое оборудование у нас появилось выручка медицинской клиники увеличилась. Поэтому если есть возможность стоит поставить такое оборудование.
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