Подскажите
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Подскажите
Добрый день, подскажите пожалуйста площадку где ежедневно публикуются статьи про арбитраж трафика, да и про интернет-маркетинг в целом. Очень хочется мне получить много ценник знаний, который потом пригодятся мне в работе. Если есть такая площадка, дайте мне, пожалуйста, ссылку.
Re: Подскажите
Здравствуйте, я сама увлеклась интернет-маркетингом и арбитражем трафика. Сейчас читаю статьи тут https://piratecpa.net/posts/ . Хорошая площадка, где собрано просто огромное количество полезных статей. Если вы тоже, как и я хотите разобраться в интернет-маркетинге, то все статьи вам будут очень нужны. Самое главное, что на этой площадке вы найдете множество полезных материалов, включая статьи о технических аспектах арбитража, мануалы по созданию успешных кампаний, кейсы с реальными примерами успеха, гайды по оптимизации рекламных бюджетов и инструкции о том, как выбирать эффективные источники трафика. Я сама сейчас все это изучаю и мне очень нравится получать такие знания. Потому отпишитесь, если я была вам полезна.
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