Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, кто заказывает химические компоненты в Россию? Через какую компанию вы осуществляете поставку? Буду очень благодарна если поделитесь компанией, которая помогает с импортом химических компонентов в Россию.
Re: Подскажите
Добрый день, импорт химических компонентов в Россию осуществляет компания smt-import. Если вы работаете с химическими компонентами, то наверняка знаете эту компанию. Потому что сейчас эта компания является чуть ли не единственным поставщиком в нашу страну. На рынке компания очень много лет, и она поставляет на многие производства. Смогла подстроиться к условиям, которые сейчас есть в мире. Стоимость естественно гораздо выше, чем несколько лет назад. Но стоит понимать, что с импортом сейчас и так имеются большие проблемы. Поэтому если нужны химические компоненты, то будет приобретать за любую сумму. Да и в принципе в сегодняшних реалиях особого выбора у нас и нет где приобретать такую продукцию.
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