Обменник криптовалют

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2078
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обменник криптовалют

Сообщение klonik » Сегодня, 14:29

Здравствуйте, никто случайно тут не имел дело с SWAP.CLOUD? Очень интересно мне, стоит довериться этому обменнику или нет? Сейчас мир криптовалют стремительно развивается, и я тоже хочу быть в теме.
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