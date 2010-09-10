Сообщение klonik » Сегодня, 14:29

Здравствуйте, никто случайно тут не имел дело с SWAP.CLOUD? Очень интересно мне, стоит довериться этому обменнику или нет? Сейчас мир криптовалют стремительно развивается, и я тоже хочу быть в теме.