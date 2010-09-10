Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2078
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:34

Здравствуйте, сейчас наверно купить кабель дешево оптом и не получится? Все дорожает, в том числе на кабельно-проводниковую продукцию. Если вы знаете где можно выгодно приобрести такую продукцию, то дайте контакты компании, пожалуйста.
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