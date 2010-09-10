Сообщение klonik » Сегодня, 14:34

Здравствуйте, сейчас наверно купить кабель дешево оптом и не получится? Все дорожает, в том числе на кабельно-проводниковую продукцию. Если вы знаете где можно выгодно приобрести такую продукцию, то дайте контакты компании, пожалуйста.