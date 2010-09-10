Сообщение Venik » Сегодня, 02:47

Здравствуйте! У меня возникла проблема – я потерял инструкцию к креслу-качелям Happy Baby Dinky. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать электронную версию руководства? Нужно настроить кресло под ребенка, а без инструкции сложно разобраться с функциями и регулировками.