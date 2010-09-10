Потерял инструкцию к креслу качели Happy Baby dinky. где скачать?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Потерял инструкцию к креслу качели Happy Baby dinky. где скачать?
Здравствуйте! У меня возникла проблема – я потерял инструкцию к креслу-качелям Happy Baby Dinky. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать электронную версию руководства? Нужно настроить кресло под ребенка, а без инструкции сложно разобраться с функциями и регулировками.
Re: Потерял инструкцию к креслу качели Happy Baby dinky. где скачать?
Вы можете попробовать найти электронную версию инструкции на официальном сайте производителя Happy Baby. Обычно такие компании размещают руководства пользователей в разделе «Поддержка» или «Документация». Также стоит проверить специализированные сайты, такие как Маркгруп, где Happy Baby dinky инструкция. Если ничего не получится, попробуйте связаться с поддержкой Happy Baby через их сайт или социальные сети – они могут предоставить вам копию инструкции.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя