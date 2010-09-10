Украшения из серебра
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Украшения из серебра
Привет, девочки! Думала купить своему ребенку новое украшение на день рождения, но не могу определиться с выбором. Какие украшения последней модели сами выбирали для своих детей, и где это можно купить?
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