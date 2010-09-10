Украшения из серебра

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2082
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Украшения из серебра

Сообщение zevc » Вчера, 16:46

Привет, девочки! Думала купить своему ребенку новое украшение на день рождения, но не могу определиться с выбором. Какие украшения последней модели сами выбирали для своих детей, и где это можно купить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2079
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Украшения из серебра

Сообщение klonik » Вчера, 22:27

Здравствуйте! Я недавно купила украшения из серебра для своей дочери на подарок. Честно сказать, выбор получился довольно большим, и я была приятно удивлена качеством изделий. Мне понравилось, что в магазине можно найти как к светским событиям, так и к случаем для школы. Уверена, что любые украшения послужат не только прекрасным подарком, но и сохранятся в памяти на долгие годы.
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