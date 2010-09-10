Украшения из серебра
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Украшения из серебра
Привет, девочки! Думала купить своему ребенку новое украшение на день рождения, но не могу определиться с выбором. Какие украшения последней модели сами выбирали для своих детей, и где это можно купить?
Re: Украшения из серебра
Здравствуйте! Я недавно купила украшения из серебра для своей дочери на подарок. Честно сказать, выбор получился довольно большим, и я была приятно удивлена качеством изделий. Мне понравилось, что в магазине можно найти как к светским событиям, так и к случаем для школы. Уверена, что любые украшения послужат не только прекрасным подарком, но и сохранятся в памяти на долгие годы.
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