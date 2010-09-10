Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2082
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:21

Девочки, кто знает, где в Екатеринбурге можно заказать товары для отдыха на природе? Планируем выезд за город, и мне нужно всё: от удобных складных стульев до посуды. Магазинов так много, что я просто запуталась. Поделитесь ссылками на проверенные места, если знаете.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:49

Привет! Я недавно заказывала всё для отдыха на природе в одном замечательном интернет-магазине. Очень советую тебе подробнее изучить их ассортимент. Там есть всё необходимое: качественная мебель, текстиль, аксессуары. Заказ доставили быстро, и всё оказалось супер удобным.
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