Подскажите
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Подскажите
Девочки, кто знает, где в Екатеринбурге можно заказать товары для отдыха на природе? Планируем выезд за город, и мне нужно всё: от удобных складных стульев до посуды. Магазинов так много, что я просто запуталась. Поделитесь ссылками на проверенные места, если знаете.
Re: Подскажите
Привет! Я недавно заказывала всё для отдыха на природе в одном замечательном интернет-магазине. Очень советую тебе подробнее изучить их ассортимент. Там есть всё необходимое: качественная мебель, текстиль, аксессуары. Заказ доставили быстро, и всё оказалось супер удобным.
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