Сообщение klonik » Сегодня, 13:21

Девочки, кто знает, где в Екатеринбурге можно заказать товары для отдыха на природе? Планируем выезд за город, и мне нужно всё: от удобных складных стульев до посуды. Магазинов так много, что я просто запуталась. Поделитесь ссылками на проверенные места, если знаете.