хорошие пансионаты у нас в Рязани
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хорошие пансионаты у нас в Рязани
Кто-нибудь знает хорошие пансионаты у нас в Рязани? А то дедушку поселить там хотим, ему уже много лет и уход требуется за ним, присмотр.
Re: хорошие пансионаты у нас в Рязани
gonchar84 писал(а):Кто-нибудь знает хорошие пансионаты у нас в Рязани? А то дедушку поселить там хотим, ему уже много лет и уход требуется за ним, присмотр.
если знаете таковые, то дайте знать
2 сообщения • Страница 1 из 1
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