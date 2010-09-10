хорошие пансионаты у нас в Рязани

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

хорошие пансионаты у нас в Рязани

Сообщение gonchar84 » Вчера, 17:42

Кто-нибудь знает хорошие пансионаты у нас в Рязани? А то дедушку поселить там хотим, ему уже много лет и уход требуется за ним, присмотр.
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: хорошие пансионаты у нас в Рязани

Сообщение gonchar84 » Вчера, 19:08

gonchar84 писал(а):Кто-нибудь знает хорошие пансионаты у нас в Рязани? А то дедушку поселить там хотим, ему уже много лет и уход требуется за ним, присмотр.



если знаете таковые, то дайте знать
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: хорошие пансионаты у нас в Рязани

Сообщение derigor » Сегодня, 11:38

Знаю несколько, но посоветую выбрать Долголетие. Он хорошо оснащен, да и стоимость проживания там достаточно выгодная. Подробнее про этот пансионат для пожилых бабушек и дедушек https://rdpans.ru/ тут почитать можете. А далее уже будете принимать решение обращаться туда или нет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость