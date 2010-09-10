Детская площадка
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Детская площадка
Где можно посмотреть отдельные элементы, которые ставят на детские площадки? Интересует горка, мостик подвесной и, возможно, карусель. Готовый вариант НЕ интересен, они обычно слишком скучные, переплачивать ни за что приходится.
Re: Детская площадка
Там же, где продают детские площадки. Можно как отдельными элементами взять и у себя остановить, так и попросить производителя собрать тот комплект, который вам нужен. Мы с соседями скидывались, покупали площадку в карман между домами. Обсуждали разные варианты, по итогу собрали площадку из того, что нашим детям реально интересно оказалось.
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