Сообщение klonik » Сегодня, 17:57

Где можно посмотреть отдельные элементы, которые ставят на детские площадки? Интересует горка, мостик подвесной и, возможно, карусель. Готовый вариант НЕ интересен, они обычно слишком скучные, переплачивать ни за что приходится.