Батут

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2082
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Батут

Сообщение klonik » Сегодня, 18:05

Соседка по даче предлагает у нее купить батут с сеткой – дети выросли у нее, стал не нужен. Моим пять и четыре, батуты любят, но как-то я сомневаюсь, что такой нам нужен. Там пружины такие страшные торчат, в любой момент можно серьезно удариться.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Батут

Сообщение zevc » Сегодня, 18:42

Нет, вы что, для такого возраста нужно смотреть детские батуты, которые без пружин идут. Там каркас собран по другой технологии и полностью безопасен для детей. У меня старший в парке лет в шесть в таком батуте серьезно приложился о пружину. Клеенка от ветра задралась, он упал и прямо бочком на железку. Синяк был серьезный, я потом в саду устала оправдываться что это такое.
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