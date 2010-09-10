Сообщение klonik » Сегодня, 18:05

Соседка по даче предлагает у нее купить батут с сеткой – дети выросли у нее, стал не нужен. Моим пять и четыре, батуты любят, но как-то я сомневаюсь, что такой нам нужен. Там пружины такие страшные торчат, в любой момент можно серьезно удариться.