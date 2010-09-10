Батут
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Батут
Соседка по даче предлагает у нее купить батут с сеткой – дети выросли у нее, стал не нужен. Моим пять и четыре, батуты любят, но как-то я сомневаюсь, что такой нам нужен. Там пружины такие страшные торчат, в любой момент можно серьезно удариться.
Re: Батут
Нет, вы что, для такого возраста нужно смотреть детские батуты, которые без пружин идут. Там каркас собран по другой технологии и полностью безопасен для детей. У меня старший в парке лет в шесть в таком батуте серьезно приложился о пружину. Клеенка от ветра задралась, он упал и прямо бочком на железку. Синяк был серьезный, я потом в саду устала оправдываться что это такое.
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