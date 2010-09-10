Сообщение zevc » Сегодня, 13:06

Здравствуйте, у меня есть компания, которая предоставляет грузовой транспорт в аренду. Грузовики новые, поэтому никакого мониторинга в них не установлено. Но последнее время у меня возникает такое желание установить ГЛОНАСС для контроля транспорта. Может, у кого был уже такой опыт, и вы мне расскажите?