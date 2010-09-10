Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, у меня есть компания, которая предоставляет грузовой транспорт в аренду. Грузовики новые, поэтому никакого мониторинга в них не установлено. Но последнее время у меня возникает такое желание установить ГЛОНАСС для контроля транспорта. Может, у кого был уже такой опыт, и вы мне расскажите?
Re: Подскажите
Добрый день, я устанавливала на легковой автомобиль ГЛОНАСС. Не думаю, что отличия в установке какие-то через чур существенные. Вообще лучше установку оборудования доверить специалистам. Например, вот эта компания https://gps-t.ru устанавливает очень хорошо. Я к ним обращалась, даже на грузовую технику устанавливают. Правда сейчас по стоимости я вам ничего не скажу, да и не знаю сколько обойдется контроллер грузового транспорта. Так как цена на установку контроля грузового транспорта зависит от того, какие параметры конкретно вы хотите контролировать. Я так понимаю, что вы хотите снизить расходы транспорта и увеличить уровень безопасности. Если все так, лучше всего обращаться в компанию ссылку, которой я дала.
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