Сообщение zevc » Сегодня, 19:19

Канал в ТГ на тему моды как можно сейчас продвинуть? Без треша хотелось бы, конечно, но если без него никак, то рассмотрю варианты. Пока обхожусь платной рекламой, но она особого результата не дает, подписчики очень медленно набираются.