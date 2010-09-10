Сливы в телеграм

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2088
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сливы в телеграм

Сообщение zevc » Сегодня, 19:19

Канал в ТГ на тему моды как можно сейчас продвинуть? Без треша хотелось бы, конечно, но если без него никак, то рассмотрю варианты. Пока обхожусь платной рекламой, но она особого результата не дает, подписчики очень медленно набираются.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сливы в телеграм

Сообщение klonik » Сегодня, 19:19

Сейчас самый эффективный способ продвижения - сливы телеграм, вам, кстати, отлично подойдут. Берите сливы блогеров, которые работают по вашей тематике, чтобы интерес привлечь. Не могу сказать, что способ прямо сильно хороший, есть там свои особенности. Зато можно рассчитывать на результат. А если контент у вас удачный, большинство пришедших останется с вами.
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