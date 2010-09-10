Сливы в телеграм
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Сливы в телеграм
Канал в ТГ на тему моды как можно сейчас продвинуть? Без треша хотелось бы, конечно, но если без него никак, то рассмотрю варианты. Пока обхожусь платной рекламой, но она особого результата не дает, подписчики очень медленно набираются.
Re: Сливы в телеграм
Сейчас самый эффективный способ продвижения - сливы телеграм, вам, кстати, отлично подойдут. Берите сливы блогеров, которые работают по вашей тематике, чтобы интерес привлечь. Не могу сказать, что способ прямо сильно хороший, есть там свои особенности. Зато можно рассчитывать на результат. А если контент у вас удачный, большинство пришедших останется с вами.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя