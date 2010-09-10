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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2086 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Кейтеринг Цитата Сообщение klonik » Вчера, 21:06 Здравствуйте! В этом году планируем отметить 9 мая с друзьями и хотим сделать это событие незабываемым. Подскажите, есть ли возможность заказать музыкальный оркестр, чтобы создать настоящую военную атмосферу? Вернуться к началу

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