Кейтеринг
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Кейтеринг
Здравствуйте! В этом году планируем отметить 9 мая с друзьями и хотим сделать это событие незабываемым. Подскажите, есть ли возможность заказать музыкальный оркестр, чтобы создать настоящую военную атмосферу?
Re: Кейтеринг
Приветствую! У нас тоже есть задумка по поводу празднования Дня Победы. Я искала информацию и наткнулась на замечательный сайт по услугам военного оркестра. В этом году они предлагают выступление к 9 мая, и это действительно хорошая идея, чтобы подчеркнуть значимость события. На сайте https://www.товарищ-полковник.рф/uslugi ... dyi-9-maya можно найти все детали, включая репертуар и возможность заказать оркестр для вашего торжества.
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