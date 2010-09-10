Кейтеринг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2086
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 21:06

Здравствуйте! В этом году планируем отметить 9 мая с друзьями и хотим сделать это событие незабываемым. Подскажите, есть ли возможность заказать музыкальный оркестр, чтобы создать настоящую военную атмосферу?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2089
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 21:06

Приветствую! У нас тоже есть задумка по поводу празднования Дня Победы. Я искала информацию и наткнулась на замечательный сайт по услугам военного оркестра. В этом году они предлагают выступление к 9 мая, и это действительно хорошая идея, чтобы подчеркнуть значимость события. На сайте https://www.товарищ-полковник.рф/uslugi ... dyi-9-maya можно найти все детали, включая репертуар и возможность заказать оркестр для вашего торжества.
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