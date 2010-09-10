Сообщение zevc » Вчера, 11:06

Девочки, стоит или нет наращивать волосы? У меня от природы очень тонкие и никак не могу отрастить длину. Но так хочется длинных волос мне, поэтому и подумываю о наращивание. Что бы вы мне посоветовали?