Наращивание волос
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Наращивание волос
Девочки, стоит или нет наращивать волосы? У меня от природы очень тонкие и никак не могу отрастить длину. Но так хочется длинных волос мне, поэтому и подумываю о наращивание. Что бы вы мне посоветовали?
Re: Наращивание волос
Если хочется иметь длинные волосы, то конечно стоит нарастить волосы. Я ничего плохого не вижу в том, что девушка ухаживает за собой и хочет выглядеть красиво. Я тоже наращиваю волосы уже продолжительное время и иногда просто даю волосам отдохнуть. Иногда между наращиваниями делаю хороший уход и отдыхаю от наращивания. А потом все равно наращиваю, потому что это очень красиво. Наращиваю микрокапсульной техникой. Потому что этот метод позволяет добиться максимально естественного эффекта на минимальной длине тонких волос. Можно подобрать капсулы даже под цвет волос, благодаря чему они вообще незаметные.
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