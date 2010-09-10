Вентиляция

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вентиляция

Сообщение zevc » Вчера, 11:12

Как думаете, в частном доме вентиляция нужна или нет? Дом у нас самый обыкновенный, склоняюсь к тому, чтобы в ванной сделать вытяжку и на кухне, как в квартирах это делают. Но если смотреть требования газовщиков, то должна быть полноценная вентиляция, потому что стоит газовый котел. Кому верить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вентиляция

Сообщение klonik » Вчера, 12:33

Если у вас стоит газовый котел, то вентиляция в частном доме нужна в обязательном порядке. Причем не обязательно ее по всему дому делать, можно сделать вывод именно от котла. Других вариантов не существует, это легко понять, если на котел посмотреть – у каждого дет труба. В целом, все это в проекте прописывается, у вас есть проект? Если нет, то ищите, без него газ не подключают.
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