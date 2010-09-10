Сообщение zevc » Вчера, 11:12

Как думаете, в частном доме вентиляция нужна или нет? Дом у нас самый обыкновенный, склоняюсь к тому, чтобы в ванной сделать вытяжку и на кухне, как в квартирах это делают. Но если смотреть требования газовщиков, то должна быть полноценная вентиляция, потому что стоит газовый котел. Кому верить?