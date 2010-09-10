Беспроводной учёт ресурсов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Беспроводной учёт ресурсов
Всем привет! Сейчас все сферы оптимизируются. Кто-то используют нейросети, а кто-то просто автоматизированные системы. Меня очень интересует тема жилищно-коммунального хозяйства. Есть ли какие ты системы для облегчения ведения показателей и ресурсов? Я такие, если честно вообще не встречала.
Re: Беспроводной учёт ресурсов
Привет, в жилищно-коммунальном хозяйстве тоже ведут беспроводной учёт ресурсов. В современном мире есть очень много ресурсов решений для учета. Если говорить конкретно за ЖКХ, то это могут быть различные станции, счетчики электроэнергии, измерители тепловой энергии. У нас вот в доме установлена система беспроводного учета тепла от компании «Лартех». Мы ее еще в прошлом году поставили, когда ценник на услуги ЖКХ поднялись. Как установили, так сразу квартплата меньше стала. Потому что система сразу может определять утечки и оптимизировать данные. А у нас дом не новый, поэтому мы с жильцами были только за установку такой системы.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей