Беспроводной учёт ресурсов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Беспроводной учёт ресурсов

Сообщение zevc » Вчера, 11:18

Всем привет! Сейчас все сферы оптимизируются. Кто-то используют нейросети, а кто-то просто автоматизированные системы. Меня очень интересует тема жилищно-коммунального хозяйства. Есть ли какие ты системы для облегчения ведения показателей и ресурсов? Я такие, если честно вообще не встречала.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Беспроводной учёт ресурсов

Сообщение klonik » Вчера, 12:09

Привет, в жилищно-коммунальном хозяйстве тоже ведут беспроводной учёт ресурсов. В современном мире есть очень много ресурсов решений для учета. Если говорить конкретно за ЖКХ, то это могут быть различные станции, счетчики электроэнергии, измерители тепловой энергии. У нас вот в доме установлена система беспроводного учета тепла от компании «Лартех». Мы ее еще в прошлом году поставили, когда ценник на услуги ЖКХ поднялись. Как установили, так сразу квартплата меньше стала. Потому что система сразу может определять утечки и оптимизировать данные. А у нас дом не новый, поэтому мы с жильцами были только за установку такой системы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей