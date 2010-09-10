Сообщение zevc » Вчера, 11:18

Всем привет! Сейчас все сферы оптимизируются. Кто-то используют нейросети, а кто-то просто автоматизированные системы. Меня очень интересует тема жилищно-коммунального хозяйства. Есть ли какие ты системы для облегчения ведения показателей и ресурсов? Я такие, если честно вообще не встречала.