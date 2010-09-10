Сообщение zevc » Вчера, 11:23

Подскажите, а болтовые резьбовые муфты для соединения какой арматуры подходят? Мы работаем с А600С, А500С подойдет для соединения такая муфта или нет? Если, кто-то разбирается в этом вопросе подскажите.