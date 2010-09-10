Муфты

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Муфты

Сообщение zevc » Вчера, 11:23

Подскажите, а болтовые резьбовые муфты для соединения какой арматуры подходят? Мы работаем с А600С, А500С подойдет для соединения такая муфта или нет? Если, кто-то разбирается в этом вопросе подскажите.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Муфты

Сообщение klonik » Вчера, 12:15

Болтовые резьбовые муфты как раз подходят для соединения арматуры класса А600С, А500С. По крайней мере она проявляет самые высокие показатели соединения. Смотря наверно у какого производителя вы возьмете. Потому что если компания надежная и производит качественные муфты, то они должны иметь подтверждающие сертификаты. Где указано, что они прошли все испытания для арматуры соответствующих классов и исключает разрушение в месте стыка муфтового соединения. На данный момент насколько я знаю болтовые резьбовые муфты наиболее экономичный и быстрый способ соединения металлической арматуры.
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