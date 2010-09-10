Электромонтажный шкаф
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Электромонтажный шкаф
Есть у нас производства, у которых можно напрямую купить шкаф электротехнический? В магазинах то понятно что есть, вот только продавцы сами говорят, что не стандарт они на реализацию не берут. А нам нужен именно нестандартный размер, без вариантов.
Re: Электромонтажный шкаф
Да можно, сейчас любой производитель предлагает купить электромонтажный шкафов, нужно только определиться с функционалом. Впрочем, если не получается, то можно пообщаться с монтажником от производства, который подскажет что лучше и как это сделать. Мы шкаф для нашего детского комплекса брали на заказ, сделали нам его буквально за две недели.
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