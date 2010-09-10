Сообщение zevc » Вчера, 11:34

Есть у нас производства, у которых можно напрямую купить шкаф электротехнический? В магазинах то понятно что есть, вот только продавцы сами говорят, что не стандарт они на реализацию не берут. А нам нужен именно нестандартный размер, без вариантов.