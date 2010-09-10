Электромонтажный шкаф

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Электромонтажный шкаф

Сообщение zevc » Вчера, 11:34

Есть у нас производства, у которых можно напрямую купить шкаф электротехнический? В магазинах то понятно что есть, вот только продавцы сами говорят, что не стандарт они на реализацию не берут. А нам нужен именно нестандартный размер, без вариантов.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Электромонтажный шкаф

Сообщение klonik » Вчера, 12:38

Да можно, сейчас любой производитель предлагает купить электромонтажный шкафов, нужно только определиться с функционалом. Впрочем, если не получается, то можно пообщаться с монтажником от производства, который подскажет что лучше и как это сделать. Мы шкаф для нашего детского комплекса брали на заказ, сделали нам его буквально за две недели.
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